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11:39 06.02.2023

Країни Балтії та Фінляндія заборонили ввозити російські нафтопродукти в каністрах

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Країни Балтії та Фінляндія заборонили ввозити російські нафтопродукти в каністрах

В Естонії з понеділка запроваджено заборону на купівлю та перевезення російських нафтопродуктів у каністрах.

"З 6 лютого заборонено купувати, ввозити та передавати нафтопродукти, якщо вони надходять із Росії", - повідомила начальниця відділу заборон та обмежень у сфері соціального захисту Митного департаменту Податково-митного департаменту Пірет Тінкус (Piret Tinkus), наголосивши, що заборона на ввезення товарів у каністрі з Росії поширюється однаково на всі країни Балтії та Фінляндії.

До переліку заборонених товарів мають бути також внесені види пального, що використовуються для автотранспортних засобів. Підраховано, що сьогодні майже 80% легкових автомобілів під час першого перетину кордону з Естонією, крім пального у стандартному паливному баку автомобіля, також перевозять 10-літрову каністру з пальним.

За словами Тінкус, резидент Євросоюзу має право купувати пальне у Росії в тому випадку, якщо це необхідно для завершення поїздки та повернення на територію Євросоюзу. Це означає, що пасажир має право ввозити до Європейського Союзу пальне, яке міститься у стандартному паливному баку транспортного засобу та призначене для використання у тому самому транспортному засобі.

"Заборонено ввозити до Євросоюзу пальне, яке було закуплено у Росії за допомогою каністри з пальним, оскільки таке ввезення не вважається задоволенням основних потреб, зокрема завершення поїздки", - сказала Тінкус.

Теги: #рф #паливо #заборона #балтія

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