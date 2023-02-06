Події

10:33 06.02.2023

Румунська баржа 4 лютого затонула в українському порту Рені – ЗМІ

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Румунська баржа з 860 тоннами пшениці на борту затонула вранці 4 лютого в українському порту Рені, повідомило румунське видання Stirile.Pro.TV.

Видання уточнило з посиланням на власників судна, що інцидент стався під час вантажних робіт, коли до машинного відділення зерновозу несподівано почала надходити вода.

П'ятеро румунських моряків - членів екіпажу врятувалися, але вони нічого не могли вдіяти, щоб баржа не затонула.

За даними видання, судно належить румунській компанії з Констанци.

Теги: #баржа #румунiя

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