Румунська баржа 4 лютого затонула в українському порту Рені – ЗМІ

Румунська баржа з 860 тоннами пшениці на борту затонула вранці 4 лютого в українському порту Рені, повідомило румунське видання Stirile.Pro.TV.

Видання уточнило з посиланням на власників судна, що інцидент стався під час вантажних робіт, коли до машинного відділення зерновозу несподівано почала надходити вода.

П'ятеро румунських моряків - членів екіпажу врятувалися, але вони нічого не могли вдіяти, щоб баржа не затонула.

За даними видання, судно належить румунській компанії з Констанци.