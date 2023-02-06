Події

10:28 06.02.2023

ДБР викрило міжрегіональне наркоугруповання, вилучено товарів на суму понад 10 млн грн

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ДБР викрило міжрегіональне наркоугруповання, вилучено товарів на суму понад 10 млн грн

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Нацполіцією викрили міжрегіональну банду наркоторговців із мільйонним обігом, збут наркотиків було поставлено на потік у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях.

У повідомленні ДБР у понеділок зазначається, що бюро продовжує активно протидіяти спробам масштабного розповсюдження наркотиків та психотропів. "За деякими ознаками, за цим кримінальним бізнесом, зокрема й у прифронтових регіонах, стоять спецслужби РФ, які таким чином намагаються підірвати обороноздатність країни", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, окрім збуту наркотиків у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях, зловмисники активно шукали клієнтів на прифронтових територіях.

"Наркотики розповсюджували за допомогою телеграм-ботів. Наркоторговці створили для свого "бізнесу" навіть власну "торгову марку", яку зображували на рекламі. Замовити товар можна було цілодобово всього у кілька кліків. Вибравши потрібний населений пункт, а також вид наркотику, покупець сплачував гроші, після чого йому приходило відповідне поштове відправлення", - зазначають у бюро.

Під час спецоперації проведено 15 санкціонованих обшуків на території трьох областей, вилучено майже 1,5 кг амфетаміну, 1 кг метамфетаміну, 8 кг синтетичних наркотиків та інші речовини, вартість яких на чорному ринку сягає щонайменше 10 млн грн.

Затримано п'ятьох осіб, їм повідомлено про підозру у використанні коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, а також у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 306, чч. 2, 3 ст. 307) КК України).

Усім затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Ще одну групу наркоторговців викрито у Харкові. Співробітники ДБР спільно з Нацполіцією області задокументували злочинну діяльність кількох місцевих жителів, які теж збували сильнодіючі й тяжкі наркотичні речовини – амфетамін, метадон та інші наркотики у прифронтових районах та обласному центрі.

Замовлення клієнтам передавали з рук в руки або через поштові відправлення. Пакунки з наркотичними речовинами маскували під чай.

Під час обшуків вилучено наркотиків більш як на 100 тис. грн.

Теги: #наркоторгівля #дбр

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