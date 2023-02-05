Україна надіслала листи щодо недопущення російських спортсменів на Олімпійські ігри спонсорам МОК

Україна надіслала листи компаніям – спонсорам Міжнародного олімпійського комітету про неприпустимість допущення російських спортсменів на Олімпійські ігри.

"Продовжуємо також дипломатичний марафон задля того, щоб не допустити використання Кремлем світового спорту та олімпійського руху для своєї пропаганди. Представникам держави-терориста не місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах. Україна надіслала відповідні листи компаніям, які найбільше підтримують Міжнародний олімпійський комітет", - сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю.

"Це великі міжнародні компанії, які точно зацікавлені в тому, щоб їхню репутацію, підтримку не використали задля пропаганди війни", - зазначив він.