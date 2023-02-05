Події

20:17 05.02.2023

Із понеділка розпочнеться навчання українських військових на танках Leopard

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Із понеділка розпочнеться навчання українських військових на танках Leopard

З понеділка, 6 лютого, розпочнеться навчання українських танкових екіпажів за межами України на німецьких танках Leopard, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Із завтрашнього дня, з понеділка, починається навчання танкових екіпажів за межами України на Leopard. Ми продовжуємо розмови з нашими партнерами - і незабаром буде візит високих гостей, поговоримо і про запчастини для Leopard, їх ремонт, обслуговування тощо", - сказав Резніков на пресконференції у неділю.

Він зазначив, що вже є чітке розуміння про те, яка країна скільки танків надасть Україні.

 

 

Теги: #леопард #навчання #військові

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