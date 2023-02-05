Бригада "Азов" закликає добровольців до своїх лав - МВС
"Азов", легендарний підрозділ, який з початком російського вторгнення в Україну у 2022 році став центром оборони міста Маріуполь і надалі героїчно утримував комбінат "Азовсталь", запрошує добровольців, повідомляє міністерство внутрішніх справ.
"МВС України почало формування штурмових бригад "Гвардія наступу", частиною яких можуть стати добровольці. Одним з таких штурмових підрозділів Національної гвардії України, який вже готовий приймати кандидатів до своїх лав, є бригада "Азов", - йдеться в повідомленні МВС в телеграм-каналі в неділю.
"Зараз хлопці працюють за багатьма напрямками, знищують "вагнерівців" під Бахмутом. Хочеш взяти участь у славних битвах і вписати своє ім'я в історію? "Азов" чекає на тебе", - йдеться в повідомленні.
"Приєднатися до "гвардії наступу" можна, подавши анкету на сайті storm.mvs.gov.ua або ж подати анкету через Центри надання адміністративних послуг. Адреси відповідних центрів розміщені на сайті " гвардії наступу "(https://storm.mvs.gov.ua/)", інформує МВС.