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17:37 05.02.2023

Бригада "Азов" закликає добровольців до своїх лав - МВС

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Бригада "Азов" закликає добровольців до своїх лав - МВС

"Азов", легендарний підрозділ, який з початком російського вторгнення в Україну у 2022 році став центром оборони міста Маріуполь і надалі героїчно утримував комбінат "Азовсталь", запрошує добровольців, повідомляє міністерство внутрішніх справ.

"МВС України почало формування штурмових бригад "Гвардія наступу", частиною яких можуть стати добровольці. Одним з таких штурмових підрозділів Національної гвардії України, який вже готовий приймати кандидатів до своїх лав, є бригада "Азов", - йдеться в повідомленні МВС в телеграм-каналі в неділю.

"Зараз хлопці працюють за багатьма напрямками, знищують "вагнерівців" під Бахмутом. Хочеш взяти участь у славних битвах і вписати своє ім'я в історію? "Азов" чекає на тебе", - йдеться в повідомленні.

"Приєднатися до "гвардії наступу" можна, подавши анкету на сайті storm.mvs.gov.ua або ж подати анкету через Центри надання адміністративних послуг. Адреси відповідних центрів розміщені на сайті " гвардії наступу "(https://storm.mvs.gov.ua/)", інформує МВС.

 

Теги: #азов #мвс #добровольці

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