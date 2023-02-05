Зросла до трьох кількість постраждалих від ракетної атаки окупантів у Харкові

Зросла до 3-х кількість постраждалих від ракетної атаки окупантів у Харкові, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Є влучання в житлову забудову в центрі міста. Сталася пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці.

Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби.