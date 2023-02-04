Події

20:19 04.02.2023

Із російського полону повернулися додому 1762 людини

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Із російського полону повернулися додому 1762 людини

Загалом від 24 лютого 2022 року Україна повернула додому з російського полону 1762 українців та українок, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні маємо добру новину. Ще 116 українців звільнені з російського полону. З них 114 – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Воїни нашої армії, Національної гвардії, тероборони, ВМС, прикордонники, ДСНС", - сказав він.

За його словами, "ми постійно працюємо для того, щоб повернути додому всіх наших людей, які утримуються в російській неволі. І я щасливий – щоразу, коли це вдається".

"Загалом від 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1762 українців і українок із російського полону.Я дякую також усім, хто залучений до допомоги цим нашим людям після їхнього повернення", - сказав президент.

Теги: #рф #україна #повернення #військовополонені

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