Події

11:08 04.02.2023

У Чорному морі в суботу немає носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

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У Чорному морі в суботу немає носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Дев'ять кораблів російських окупантів перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі в суботу, 4 лютого, серед яких жодного носія крилатих ракет "Калібр", повідомляється в телеграм-каналі Військово-Морських сил Збройних сил України.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, тримаючи на бойовому чергуванні 1 корабель. У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.

За добу в інтересах РФ окупованою Керч-Єнікальською протокою здійснили прохід у бік Азовського моря – 17 суден, з них 5 суден рухалося з Босфору, а у бік Чорного моря - 28 суден, з них 10 суден продовжили рух у напрямку Босфору.

 

Теги: #чорне_море #вмс_зсу

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