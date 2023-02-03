В Україну прибули поставлені за програмою допомоги EPF позашляховики

В Україну в п'ятницю прибули поставлені за програмою допомоги Європейського фонду миру (EPF) позашляховики, повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Загалом: 13 нових позашляхових вантажівок для перевезення військових сил; 94 позашляхові вантажівки, 50 машин швидкої допомоги", - написав Боррель у твіттері.

Водночас він зазначив, "ще більше прибуватиме".

"ЄС і далі підтримуватиме Україну доти, доки це необхідно", - підсумував глава європейської дипломатії.