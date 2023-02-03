Події

15:23 03.02.2023

У Чорному морі наразі немає носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

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У Чорному морі наразі немає носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Дев'ять кораблів російських окупантів перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі в п'ятницю, 3 лютого, серед них жодного носія крилатих ракет "Калібр", повідомляється на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель. У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.

За добу в інтересах РФ окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшло у бік Азовського моря 31 судно, із них вісім рухалися з Босфору, у бік Чорного моря - 26 суден, із низ чотири продовжили рух у напрямку Босфору.

 

Теги: #чорне_море #вмс_зсу

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