У Чорному морі наразі немає носіїв "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Дев'ять кораблів російських окупантів перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі в п'ятницю, 3 лютого, серед них жодного носія крилатих ракет "Калібр", повідомляється на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель. У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.

За добу в інтересах РФ окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшло у бік Азовського моря 31 судно, із них вісім рухалися з Босфору, у бік Чорного моря - 26 суден, із низ чотири продовжили рух у напрямку Босфору.