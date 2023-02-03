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14:48 03.02.2023

Берлін і Стокгольм проводять переговори про постачання Швецією ракет для німецьких IRIS-T в Україні - ЗМІ

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Берлін і Стокгольм проводять переговори про постачання Швецією ракет для німецьких IRIS-T в Україні - ЗМІ

ФРН і Швеція обговорюють новий пакет військової допомоги Україні, в рамках якого Стокгольм поставить ракети та пускові установки для німецьких систем ППО IRIS-T в Україні, передає у п'ятницю Bloomberg із посиланням на джерела.

"Німеччина попросила Швецію надати пускові установки, сумісні з системою IRIS-T, заявили джерела на умовах анонімності, оскільки ці обговорення мають конфіденційний характер. Переговори також можуть уможливити відправлення більшої кількості боєприпасів для систем IRIS-T, що передаються Києву", - повідомляє агентство.

При цьому джерела зазначили, що Берлін дотримується плану поставити у 2023 році Києву ще три установки IRIS-T на додачу до першої, що надійшла в Україну в жовтні 2022 року.

В оборонних відомствах ФРН і Швеції цю інформацію не підтвердили.

У листопаді Стокгольм пообіцяв передати Україні установку ППО, але не уточнив, яку саме.

Теги: #фрн #швеція #військова_допомога #iris_t

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