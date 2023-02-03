Події

11:16 03.02.2023

Японський суховантаж затонув унаслідок зіткнення з іншим судном - ЗМІ

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Двоє людей зникли безвісти внаслідок зіткнення біля узбережжя префектури Ехіме на півдні Японії двох вантажних суден, одне з яких затонуло, повідомляє японський телеканал NHK у п'ятницю.

Берегова охорона відправила патрульні катери та вертольоти на пошуки зниклих безвісти двох членів екіпажу 716-тонного суховантажного судна "Сейрю", що зіткнулося пізно ввечері в четвер з 499-тонним "Коеї Мару" в районі протоки Курусіма біля узбережжя міста Імабар.

"Сейрю" внаслідок інциденту незабаром затонуло, трьох із п'яти членів екіпажу врятовано, пошук двох, зокрема капітана, триває. Усі троє врятованих перебувають у свідомості, їх життю нічого не загрожує. На борту "Коеї Мару" було чотири члени екіпажу, але ніхто з них не постраждав.

Повідомляється, що затонуле "Сейрю" перевозило 2,2 тис. тонн вапняку.

Теги: #японія #суховантаж

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