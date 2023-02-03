Німеччина схвалила постачання Leopard 1 Україні та проводить переговори з Катаром про танки Gepard – ЗМІ

Уряд Німеччини схвалив постачання танків Leopard 1 в Україну з промислових запасів і проводить переговори про закупівлю 15 танків Gepard у Катару для відправлення до Києва, повідомляє Reuters із посиланням на Sueddeutsche Zeitung у п'ятницю.

"Постачання танків Leopard в Україну може відбутися в будь-який час після їх ремонту, повідомляє видання з посиланням на джерела в уряді. Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хочуть відремонтувати десятки танків Leopard 1 і могли би поставити їх Україні, якщо Київ погодиться їх купити", - пише Reuters.

Також німецькі чиновники обговорили з Міністерством закордонних справ Катару можливе придбання 15 танків Gepard, закуплених для гарантування безпеки стадіонів чемпіонату світу з футболу. Також газета повідомляє, що Німеччина намагається отримати з Катару боєприпаси.

"Танки Gepard дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від партнерів тут, це напевно допомогло б українцям", - сказав новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.