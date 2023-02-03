У Києві зловмисники під виглядом благодійного фонду виманювали гроші нібито на лікування дітей та допомогу військовим

Правоохоронці Києва повідомили про підозру у шахрайстві керівнику псевдоблагодійного фонду, який займався збиранням коштів нібито на лікування дітей та для українських військових, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру уродженцю Сумської області, який під виглядом благодійної діяльності виманював у громадян кошти (ч. 3 ст. 190 КК України)", - йдеться у повідомленні міськпрокуратури у телеграм-каналі у п'ятницю.

За даними слідства, у 2021 році підозрюваний разом зі спільниками розробив злочинну схему обману людей.

"Учасники схеми створили благодійний фонд та кол-центр, через який оператори під виглядом благодійної діяльності просили у громадян фінансову допомогу. До 24 лютого 2022 року псевдоблагодійники займались збором коштів нібито на лікування важкохворих дітей. А з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну почали збирати гроші на допомогу військовим", - інформують у прокуратурі.

Зібрані кошти через фіктивні договори перераховували на рахунки однієї з підконтрольних учасникам групи фірм, після чого розподіляли між учасниками групи.

У повідомленні уточнюється, що наразі встановлено майже 80 потерпілих.

У межах кримінального провадження правоохоронці здійснили обшуки, під час яких вилучили понад 600 тис. грн, 2 400 євро, $900, 124 мобільні телефони, 15 ноутбуків, банківські картки, флеш-накопичувачі та чорнові записи.

Наразі керівнику фонду повідомлено про підозру, вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють його спільників, а також осіб, які постраждали від шахрайства.