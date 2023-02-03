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09:43 03.02.2023

МВС розпочало формування штурмових бригад "Гвардія наступу" з добровольців – Клименко

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МВС розпочало формування штурмових бригад "Гвардія наступу" з добровольців – Клименко

Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про формування відомством штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України, повідомляється на сайті Національної гвардії України.

"Рішення створити штурмові бригади було прийнято нашими працівниками, які мають достатньо люті, щоб бити ворога. Багато наших військовослужбовців, які боронили і боронять нашу країну, вийшли з ініціативою набрати людей в такі підрозділи. Тому було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об’єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета", – сказав Клименко в ефірі національного телемарафону.

Він розповів, що основу цих підрозділів становитимуть поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, які вступатимуть туди на добровільній основі. "В першу чергу – це люди, які пройшли горнило 2014-2015 років, частина яких воювала вже і в 2022 році. Частина з них поранена. Підрозділи будуть складатися виключно з добровольців, якими рухає патріотизм і таких людей дуже багато в нашій державі", – наголосив керівник МВС.

За його словами, людина, яка хоче вступити до "Гвардії наступу", може подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, що комплектуються. Можна обрати бригаду, в якій хоче служити людина, чи то бригада Нацполіції "Лють", бригади Держприкордонслужби "Сталевий кордон" чи шість бригад Нацгвардії. Є телефон гарячої лінії, де можна проконсультуватися та отримати інформацію, куди прийти. Також можна подати анкету через Центри надання адміністративних послуг.

Клименко розповів, що для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги для військовослужбовців та поліцейських. "Військові можуть піти на контракт або по мобілізації, це стосується Держприкордонслужби та Нацгвардії. Всі пільги та соціальні гарантії зберігаються, крім того ми пропонуємо достойну зарплату. Також ми пропонуємо можливість отримати професію в навчальних закладах МВС. І, звичайно, кожен буде мати змогу утилізувати ворога", – сказав керівник відомства.

Навчання бійців бригад триватиме декілька місяців: спочатку індивідуальне, потім у складі підрозділу, і коли командир розумітиме, що підрозділ готовий, вони перейдуть до виконання бойових завдань.

Теги: #клименко #мвс #сили_оборони #гвардія_наступу

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