Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Україна приєднається до ключових програм ЄС.

“Ми включаємо Україну до низки ключових програм ЄС. Україна приєднується зараз чи пізніше того року до програми єдиного ринку, ми щойно підписали це, програму у сфері юстиції, цивільної. Незабаром ви зможете подати заявки на фінансування, описати різні типи проєктів. Це означає більше підтримки для малого бізнесу в рамках єдиного ринку в Україні”, - сказала вона на спільній пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві.

Говорячи про програму в сфері правосуддя, фон дер Ляєн наголосила, що українські юристи зможуть брати участь у різних проєктах. Так, фахівці з ЄС та України зможуть вибудовувати довгострокове партнерство.

За її словами, з України не стягуватимуться внески за участь у програмах.

Крім того, ЄС до середини року відкриє у Києві Офіс програми "Горизонт Європа" (Horizon Europe), який просуватиме можливості фінансування ЄС, пропонуватиме технічну підтримку українським дослідникам і новаторам та зміцнюватиме зв'язки між українськими та європейськими установами.

Також було погоджено дорожню карту для доступу України до внутрішнього ринку Євросоюзу із 15 пунктів.

Крім того, в сфері роумінгу було підписано угоду щодо продовження на шість місяців добровільних заходів операторами ЄС та України з безкоштовних дзвінків між ЄС та Україною.