"Метінвест" відправив захисникам Бахмута триноги для мінометів та бронежилети, ГУР отримав дрони та обмундирування на 10 млн грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова відправила захисникам Бахмута мінометні триноги та бронежилети.

За інформацією компанії, нещодавно "Метінвест" передав захисникам Бахмута десять триног для мінометів. До кінця січня бійці отримають ще 20 триног. Також військовим відправили 100 бронежилетів.

Як наголошується в повідомленні, після кожного прильоту бронежилети, зброя, триноги посічені уламками снарядів і нерідко стають непридатними для подальшої служби, тому дуже важливо своєчасно отримувати нове спорядження на передовій, де йдуть запеклі бої.

У пресрелізі констатується, що бронежилети класу захисту 4+ вже показали свою надійність у бою. Адже понад 150 тисяч бронежилетів, виготовлених чи закуплених групою "Метінвест", захищають життя українських воїнів. Як і броня, триноги також зроблені зі сталі "Метінвесту" на підприємствах компанії.

В іншій інформації групи повідомляється, що бійці ГУР отримали сезонну допомогу від "Метінвесту" на суму понад 10 млн грн. Так, у черговій партії допомоги розвідникам поставлено генератори, батареї EcoFlow, дрони та теплий одяг. А оскільки до традиційних запитів додалися сезонні потреби, цього разу окрім 20 дронів бійці отримали також 35 генераторів, 30 потужних акумуляторів EcoFlow, по 300 комплектів зимової форми та термоодягу та 50 пар тактичного взуття Lowa.

"Все привезено з-за кордону, гарної якості", – повідомив керівник проєктного офісу генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз.

Як повідомлялося, у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова на потреби армії "Метінвест" направив 1,5 млрд грн. Також компанія налагодила системні поставки на фронт необхідних речей, зокрема дронів, амуніції, тепловізорів, автомобілів, мобільних укриттів – їх українські захисники одержують із перших днів повномасштабної війни.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".