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19:30 02.02.2023

СБУ викрила зловмисника, який обходив санкції РНБО та постачав до РФ комплектуючі для військових підводних човнів

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СБУ викрила зловмисника, який обходив санкції РНБО та постачав до РФ комплектуючі для військових підводних човнів

Кіберфахівці СБУ викрили та припинили незаконну діяльність українського підприємця, який, незважаючи на заборону РНБО, постачав до РФ товари подвійного призначення.

Як повідомляє пресслужба СБУ, зазначені деталі використовувалися на підводних човнах російського флоту, задіяних у ракетних ударах по цивільній інфраструктурі України.

"За матеріалами слідства, зловмисником виявився мешканець Харківщини. Щоб обійти заборону на військово-технічну співпрацю з РФ, він створив свою компанію, яка закуповувала товари подвійного призначення у українських підприємств і під виглядом "громадських приладів" постачала їх до РФ", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що, як встановила СБУ, насправді продукція використовувалася для оснащення флоту держави-агресора. Зокрема, для обладнання підводних човнів, з яких окупанти запускають ракети по Україні.

"Після повномасштабного вторгнення ділок намагався налагодити новий канал доставки товарів до РФ через треті країни. Втім, завдяки реакції СБУ цьому вдалося запобігти", - наголошують у спецслужбі.

Там зазначають, що наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

У СБУ уточнюють, що санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

 

 

Теги: #сбу #продаж #санкції

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