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17:38 02.02.2023

Ексзаступника міністра екології підозрюють у заволодінні понад 32 млн грн

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Ексзаступника міністра екології підозрюють у заволодінні понад 32 млн грн

Антикорупційні органи України повідомили колишньому заступнику міністра екології та природних ресурсів про підозру в заволодінні понад 32 млн грн під час закупівлі програмного забезпечення для здійснення моніторингу довкілля.

"САП і НАБУ повідомили про підозру колишньому заступнику міністра екології та природних ресурсів України (Мінприроди) та двом іноземним громадянам у заволодінні 32,048 млн грн при закупівлі послуг із розробки та впровадження програмного забезпечення для проведення моніторингу навколишнього природнього середовища", - йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією прокуратури, дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

У САП зазначають, що в 2011 році Мінприроди оголосило переможцем у тендері на розробку та впровадження програмного забезпечення для здійснення моніторингу навколишнього середовища заздалегідь визначену австрійську компанію.

"Відомство уклало з нею відповідний договір на суму 41,15 млн грн (без ПДВ). Однак переможець не був спроможний і взагалі не планував надавати ці послуги", - зазначається у повідомленні.

За інформацією САП, за допомогою радників тодішнього міністра екології та природних ресурсів залучили низку підрядників, які стали реальними виконавцями тендера. За це вони отримали лише близько 20% від суми тендера.

"Решту отриманих від міністерства коштів, а саме 32,048 млн грн, упродовж 2012 року учасники схеми вивели - перевели на рахунки інших компаній-нерезидентів на підставі фіктивних правочинів про розроблене програмне забезпечення, яке насправді не розроблялося і не постачалося, а його функціонал виконувався частиною програмного забезпечення, яке було поставлене реальним виконавцями проєкту", - повідомляє прокуратура.

Оскільки місцеперебування ексчиновника не встановлено, про підозру йому повідомили в порядку ст.ст. 111, 135, 278 КПК України. Повідомлення про підозру іноземним громадянам направлено до країн їх реєстрації в межах міжнародної правової допомоги.

 

Теги: #набу #мінекології #сап

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