Події

13:07 02.02.2023

Харківський бабак Тимко пророкує весну не раніше, ніж через шість тижнів

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Харківський бабак Тимко пророкує весну не раніше, ніж через шість тижнів

Степовий бабак Тимко III, який живе на біологічній станції Харківського національного університету ім. Каразіна у с. Гайдари Чугуївського району Харківської області, не побачив своєї тіні, коли його дістали з будиночка 2 лютого, бо небо затягнуте хмарами.

"Тимко сказав, що весна настане обов'язково. Але не раніше, ніж через шість тижнів", - переклав прогноз бабака його доглядач Володимир Ронкін.

Водночас в Укргідрометцентрі нагадують, що "до серйозних наукових прогнозів та синоптики це не має жодного відношення".

Як відомо, на університетській біостанції День бабака відзначають із 2004 року. Тимко II передбачав погоду сім разів, після чого пішов на заслужений відпочинок. У 2017 році, крім приходу весни через шість тижнів, він передбачив також, що ЄС надасть Україні безвізовий режим того самого року.

До цього прогнозами опікувався його попередник Тимко I, якого провели на заслужену пенсію за віком.

Теги: #прогноз #бабак #тимко

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