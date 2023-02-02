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12:57 02.02.2023

ЄС навчить додатково ще 15 тис. українських солдатів – Боррель

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ЄС навчить додатково ще 15 тис. українських солдатів – Боррель

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, прибувши в четвер до Києва, оголосив про навчання ще 15 тис. українських військових у межах уже функціонуючої навчальної місії European Union Military Assistance Mission.

"Росія повернула війну до Європи, але Україна продовжує чинити спротив. Радий повідомити прем'єр-міністру Денису Шмигалю, що Місія військової допомоги ЄС EU MAM навчить додатково 15 000 українських солдатів, у результаті чого загальна кількість навченого персоналу EU MAM досягне 30 000 осіб", - написав він у твіттері.

Глава європейської дипломатії також повідомив прем'єр-міністру, що ЄС надасть 25 мільйонів євро для підтримки зусиль із розмінування.

"Захист цивільних осіб та їх засобів до існування є пріоритетом", - наголосив він.

Теги: #єс #навчання #військові

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