Прокуратура Києва передала на потреби ЗСУ 350 бронежилетів

Столичні прокурори передали на потреби ЗСУ 350 бронежилетів високої якості, вилучених у рамках розслідування кримінального провадження, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За клопотанням Солом'янської окружної прокуратури міста Києва на потреби Збройних сил України передано 350 бронежилетів високої якості (п'ятого класу захисту за стандартами НАТО)", - йдеться у повідомленні столичної прокуратури в четвер.

За інформацією прокуратури, військова амуніція була вилучена під час обшуку в межах кримінального провадження за фактами порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, з використанням підроблених документів та зловживанням повноваженнями службовою особою (ч. 1 ст. 333, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України).

За версією слідства, керівник підприємства під час проведення митного оформлення імпортованого товару, а саме бронеплит і тактичних розгрузок, надав підроблений сертифікат кінцевого споживача задля ухилення від сплати митних платежів, чим спричинив збитків державному бюджету на суму понад 1,1 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Продовжується ознайомлення підозрюваного та його захисників із матеріалами кримінального провадження.

З метою відшкодування завданих збитків прокурором у зазначеному кримінальному провадженні також підготовлено цивільний позов.