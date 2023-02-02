Події

11:02 02.02.2023

Прокуратура Києва передала на потреби ЗСУ 350 бронежилетів

1 хв читати

Столичні прокурори передали на потреби ЗСУ 350 бронежилетів високої якості, вилучених у рамках розслідування кримінального провадження, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За клопотанням Солом'янської окружної прокуратури міста Києва на потреби Збройних сил України передано 350 бронежилетів високої якості (п'ятого класу захисту за стандартами НАТО)", - йдеться у повідомленні столичної прокуратури в четвер.

За інформацією прокуратури, військова амуніція була вилучена під час обшуку в межах кримінального провадження за фактами порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, з використанням підроблених документів та зловживанням повноваженнями службовою особою (ч. 1 ст. 333, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України).

За версією слідства, керівник підприємства під час проведення митного оформлення імпортованого товару, а саме бронеплит і тактичних розгрузок, надав підроблений сертифікат кінцевого споживача задля ухилення від сплати митних платежів, чим спричинив збитків державному бюджету на суму понад 1,1 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Продовжується ознайомлення підозрюваного та його захисників із матеріалами кримінального провадження.

З метою відшкодування завданих збитків прокурором у зазначеному кримінальному провадженні також підготовлено цивільний позов. 

Теги: #прокуратура #зсу #бронежилети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:00 01.02.2023
Сили оборони завдали за добу ударів по трьох місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали за добу ударів по трьох місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

15:05 31.01.2023
ЗСУ отримають до 140 одиниць сучасних танків у першій хвилі внесків - Кулеба

ЗСУ отримають до 140 одиниць сучасних танків у першій хвилі внесків - Кулеба

12:56 31.01.2023
За добу в районі Бахмута сталося 42 бойових зіткнення, 277 окупантів знищені - речник Східного угруповання ЗСУ

За добу в районі Бахмута сталося 42 бойових зіткнення, 277 окупантів знищені - речник Східного угруповання ЗСУ

11:00 31.01.2023
Компанія Quantum-Systems GmbH оголосила про постачання Україні 105 додаткових розвідувальних БПЛА Vector

Компанія Quantum-Systems GmbH оголосила про постачання Україні 105 додаткових розвідувальних БПЛА Vector

21:55 30.01.2023
Південноукраїнський енергокомплекс передав ЗС України чергову партію допомоги з дронів, квадрокоптерів та "Старлінків"

Південноукраїнський енергокомплекс передав ЗС України чергову партію допомоги з дронів, квадрокоптерів та "Старлінків"

18:13 30.01.2023
Шмигаль доручив розробити оновлену систему закупівель для армії

Шмигаль доручив розробити оновлену систему закупівель для армії

17:46 30.01.2023
Заарештовано майно російського олігарха Дерипаски

Заарештовано майно російського олігарха Дерипаски

13:21 30.01.2023
На закупівлю безпілотників планується спрямувати близько 20 млрд грн цього року - Резніков

На закупівлю безпілотників планується спрямувати близько 20 млрд грн цього року - Резніков

11:39 30.01.2023
Підрозділи Сухопутних військ ЗСУ в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара отримали 100 дронів DJI Mavic

Підрозділи Сухопутних військ ЗСУ в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара отримали 100 дронів DJI Mavic

09:41 30.01.2023
У Києві передано до суду справу керівника фірми, який привласнив 13 млн грн на постачанні рентгенапаратів до столичних лікарень

У Києві передано до суду справу керівника фірми, який привласнив 13 млн грн на постачанні рентгенапаратів до столичних лікарень

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

БЕБ повідомило експершому заступнику голови "Укртатнафти" про підозру за ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку

У складі колегії ЄК до України прибули 15 єврокомісарів

Колегія Єврокомісії з фон дер Ляєн прибула до Києва

Троє людей загинули, 18 травмовано, з них 8 госпіталізовано в результаті ракетного удару по Краматорську

За добу ЗС України знищили 610 окупантів, два танки, 5 артсистем та один засіб ППО противника

ОСТАННЄ

Генпрокурор після спілкування з колегами із США: "Втоми від України" немає

Прокуратура повідомила двом блогерам про підозру у створенні та розповсюдженні порнографії

На кордоні з Польщею очікуються акції протесту, проїзд може бути ускладнений - Держприкордонслужба

Повідомлено про підозру топменеджеру Полтавського ГЗК, чиї дії призвели до 2 млрд грн збитку

БЕБ повідомило експершому заступнику голови "Укртатнафти" про підозру за ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку

У складі колегії ЄК до України прибули 15 єврокомісарів

РФ може ініціювати рейди на північний схід України для відволікання українських військ, але вторгнення з Білорусі вкрай малоймовірне - ISW

Червоний Хрест України навчає поліцейських першій долікарській допомозі

Боррель прибув до Києва: Передам українцям послання підтримки ЄС

Колегія Єврокомісії з фон дер Ляєн прибула до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА