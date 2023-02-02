У Львові двох військових медиків взяли під варту за підозрою щодо отримання неправомірної вигоди

У Львові двох військових медиків взяли під варту за підозрою в отриманні неправомірної вигоди, повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону

"Начальниця відділення лабораторної діагностики разом зі старшим ординатором неврологічного відділення клініки нейрохірургії та неврології Військово-медичного клінічного центру Західного регіону отримали $4 тис. за виготовлення та видачу документів про визнання військовослужбовця обмежено придатним до військової служби", - зазначено в повідомленні.

Лікаря затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди.

Наразі підозрюваної та її подільнику обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму понад 200 тис. грн.

Також їх усунули з посад.