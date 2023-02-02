П'ять суден з українським продовольством прямують до Китаю, Єгипту, Туреччини, Іспанії та Португалії

Порти України в середу покинули п'ять суховантажів із кукурудзою, пшеницею та соєвими бобами, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"1 лютого п'ять суден покинули українські порти, вони перевозять загалом 216 719 тонн зерна та іншого продовольства у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Судно Manna (51 405 тонн кукурудзи) прямує до Португалії, судно Donna Judi (33 тис. тонн пшениці) – до Іспанії. Суховантаж Barra вирушив до Туреччини з 41 тис. тонн пшениці.

Крім того, судно The Ruler доставить до Китаю 65 114 тонн кукурудзи. Судно Lolo Gate переправить 16,5 тис. тонн пшениці та 9,7 тис. тонн соєвих бобів до Єгипту.

В українські порти також прямують чотири суховантажні машини, які в середу пройшли морським гуманітарним коридором.

У СКЦ повідомили, що "було подано 87 заявок на участь в ініціативі".

"Станом на 1 лютого загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 19 288 350 тонн. Загалом було дозволено рух 1 390 суден: 696 на прибуття в українські порти та 694 - на вихід із них", - резюмували у СКЦ.