Події

07:35 02.02.2023

Зеленський: Слідчі дії в середу – рух до справедливості

2 хв читати
Зеленський: Слідчі дії в середу – рух до справедливості

Президент України Володимир Зеленський назвав серію обшуків у середу та кадрові рішення уряду "рухом до справедливості".

"Сьогодні у нашої держави плідний день – плідний у протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо. Я дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права та держави", - сказав він у відеозверненні у середу.

Він також подякував уряду України за оперативне кадрове реагування. "Зокрема, сьогодні були звільнені керівники митниці. Мені доповіли, що стосовно частини з цих звільнених розпочаті дисциплінарні провадження. На жаль, у деяких сферах тільки так можна гарантувати законність – змінюючи керівників разом із впровадженням інституційних змін. Змінюючи настільки, наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах", - сказав він.

"Сьогодні ж Службою безпеки України, ДБР, Бюро економічної безпеки та прокуратурою в межах відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій у різних регіонах. І щодо різних осіб. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена", - заявив президент.

За його словами, "особливо важлива чистота процесів у структурах Міністерства оборони та загалом сил оборони. Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі – усе має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах".

 

 

Теги: #президент #кадри #обшуки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:02 02.02.2023
Ердоган скептично відреагував на рішення західних країн надати Україні танки

Ердоган скептично відреагував на рішення західних країн надати Україні танки

20:06 01.02.2023
Данілов про серію обшуків СБУ спільно з БЕБ: Ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули про честь і совість

Данілов про серію обшуків СБУ спільно з БЕБ: Ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули про честь і совість

19:16 01.02.2023
"Росатом" майже вдвічі знижує зарплату колаборантам на Запорізькій АЕС

"Росатом" майже вдвічі знижує зарплату колаборантам на Запорізькій АЕС

14:21 01.02.2023
СБУ підтвердила проведення обшуків у власників і топменеджменту "Укрнафти" та "Укртатнафти"

СБУ підтвердила проведення обшуків у власників і топменеджменту "Укрнафти" та "Укртатнафти"

12:18 01.02.2023
Президентом МАУ призначено віцепрезидента з фінансів Ганну Борисонник - джерело

Президентом МАУ призначено віцепрезидента з фінансів Ганну Борисонник - джерело

10:51 01.02.2023
У будинку Коломойського здійснюють обшук у справах в "Укртатнафті" та "Укрнафті" - ЗМІ

У будинку Коломойського здійснюють обшук у справах в "Укртатнафті" та "Укрнафті" - ЗМІ

18:26 31.01.2023
Комісія з проведення конкурсу на директора НАБУ заявляє, що процес відбору - на фінішній прямій, але компромісів щодо якості не буде

Комісія з проведення конкурсу на директора НАБУ заявляє, що процес відбору - на фінішній прямій, але компромісів щодо якості не буде

09:27 31.01.2023
Комісія з відбору директора НАБУ перейшла до останнього конкурсного етапу

Комісія з відбору директора НАБУ перейшла до останнього конкурсного етапу

21:40 30.01.2023
Макрон не виключає постачання винищувачів Україні

Макрон не виключає постачання винищувачів Україні

11:15 30.01.2023
"Запоріжжяобленерго" працевлаштує всіх співробітників з окупованих територій

"Запоріжжяобленерго" працевлаштує всіх співробітників з окупованих територій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

БЕБ повідомило експершому заступнику голови "Укртатнафти" про підозру за ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку

У складі колегії ЄК до України прибули 15 єврокомісарів

Колегія Єврокомісії з фон дер Ляєн прибула до Києва

Троє людей загинули, 18 травмовано, з них 8 госпіталізовано в результаті ракетного удару по Краматорську

За добу ЗС України знищили 610 окупантів, два танки, 5 артсистем та один засіб ППО противника

ОСТАННЄ

Прокуратура повідомила двом блогерам про підозру у створенні та розповсюдженні порнографії

Прокуратура Києва передала на потреби ЗСУ 350 бронежилетів

На кордоні з Польщею очікуються акції протесту, проїзд може бути ускладнений - Держприкордонслужба

Повідомлено про підозру топменеджеру Полтавського ГЗК, чиї дії призвели до 2 млрд грн збитку

БЕБ повідомило експершому заступнику голови "Укртатнафти" про підозру за ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку

У складі колегії ЄК до України прибули 15 єврокомісарів

РФ може ініціювати рейди на північний схід України для відволікання українських військ, але вторгнення з Білорусі вкрай малоймовірне - ISW

Червоний Хрест України навчає поліцейських першій долікарській допомозі

Боррель прибув до Києва: Передам українцям послання підтримки ЄС

Колегія Єврокомісії з фон дер Ляєн прибула до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА