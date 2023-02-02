Зеленський: Слідчі дії в середу – рух до справедливості

Президент України Володимир Зеленський назвав серію обшуків у середу та кадрові рішення уряду "рухом до справедливості".

"Сьогодні у нашої держави плідний день – плідний у протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо. Я дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права та держави", - сказав він у відеозверненні у середу.

Він також подякував уряду України за оперативне кадрове реагування. "Зокрема, сьогодні були звільнені керівники митниці. Мені доповіли, що стосовно частини з цих звільнених розпочаті дисциплінарні провадження. На жаль, у деяких сферах тільки так можна гарантувати законність – змінюючи керівників разом із впровадженням інституційних змін. Змінюючи настільки, наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах", - сказав він.

"Сьогодні ж Службою безпеки України, ДБР, Бюро економічної безпеки та прокуратурою в межах відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій у різних регіонах. І щодо різних осіб. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена", - заявив президент.

За його словами, "особливо важлива чистота процесів у структурах Міністерства оборони та загалом сил оборони. Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі – усе має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах".