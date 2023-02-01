Окупанти обстріляли прикордонні села Чернігівської та Сумської областей, поранено місцевого жителя

Житель с. Єліне Корюківського району Чернігівської області дістав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у середу вдень, повідомляться на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"З 15:10 до 15:40 повідомили про 14 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Єліне. Втрат серед о/с та техніки немає. За попередньою інформацією, місцевий житель дістав поранення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під обстріл потрапили околиці с. Студенок Шосткинського району Сумської області. "З 14:50 до 15:30 надійшла інформація про 17 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н. п. Студенок. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється", - повідомили в ОК "Північ".

Єліне і Студенок стоять на берегах малих річок, якими проходить державний кордон із РФ.