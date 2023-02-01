У Бахмуті залишається близько 200 дітей, евакуація триває – Нацполіція

Поліцейські продовжують евакуацію дітей із м.Бахмута Донецької області, на околицях якого точаться бої, дітей у місті ще залишається близько 200, повідомляє Національна поліція України в середу.

"Бахмут тримає оборону, а поліцейські під обстрілами піклуються про жителів. Цивільні, які ще не виїхали, розраховують на допомогу правоохоронців: продуктові та гігієнічні набори, ліки та, звичайно, евакуацію", - йдеться в повідомленні.

У разі відмови жителів евакуюватися до інших регіонів України поліцейські вивозять їх у безпечніші райони Донбасу. "Громадяни можуть виїхати до своїх рідних, друзів, знайомих, або просто обрати більш спокійне місто області для проживання", - повідомили в Нацполіції.