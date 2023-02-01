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13:55 01.02.2023

ДБР підозрює ексглаву Міненерговугілля у мільярдних зловживаннях держмайном

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ДБР підозрює ексглаву Міненерговугілля у мільярдних зловживаннях держмайном

Державне бюро розслідувань України повідомило колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості про підозру в недбалості, яка призвела до втрат бюджету на майже 1,5 млрд грн на користь одного з газових олігархів.

"За вказівкою глави міністерства підлеглі укладали з бізнесменами завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, порушуючи постанову Кабміну, штучно "списували" комерсантам кошти за експлуатацію державного майна", - повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

Колишньому міністру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України. Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

За повідомленнями ЗМІ, йдеться про Ігоря Насалика.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань у червні 2021 року провело масштабні обшуки в облгазах та Міністерстві енергетики через несплату 1,5 млрд грн за оренду державних мереж. У відомстві зазначили, що у 2017 році чиновники міністерства уклали з 37 приватними операторами договори, в яких передбачено безоплатне користування державним майном.

Відомство зазначило, що, згідно з постановою Кабінету Міністрів №95 від 21 лютого 2017 року, якою було затверджено типовий договір експлуатації газорозподільних систем, до держбюджету має надходити 10% залишкової вартості майна, тоді як фактично облгази користувалися ними безкоштовно.

За розрахунками ДБР, за три роки внаслідок зазначених дій державі було завдано збитків на суму 1,488 млрд грн.

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням ДБР суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

Теги: #підозра #насалик

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