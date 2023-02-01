Події

13:05 01.02.2023

Ветеранів потрібно залучити до військової підготовки всього населення – Лапутіна

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Ветеранів потрібно залучити до військової підготовки всього населення – Лапутіна

Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна заявляє, що громадяни з бойовим досвідом, які повернуться з війни, є потенціалом національної стійкості держави.

"Ми розуміємо, що наш ворог, доки Росія не розвалиться до кінця, буде з нами поруч. Тому ми маємо також розуміти, що всі ці люди, які мали бойовий досвід, - це наш потенціал національної стійкості. Це означає, що ми маємо їх залишати у такому стані, щоб у разі ескалації військової загрози вони могли знову піти в дію та захищати країну", - сказала Лапутіна на пресконференції в середу в Києві.

За її словами, для цього необхідні додаткові зусилля держави, зокрема проведення періодичних перепідготовок та військових курсів.

"Ми маємо також зробити кроки, щоби була постійна військова підготовка всього населення. А військові, які мають бойовий досвід, мають інтегруватися до навчальних закладів та навчати інших військовій підготовці", - заявила міністр.

Теги: #ветерани #військова_підготовка

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