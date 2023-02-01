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09:33 01.02.2023

Україна голосуватиме у другому півфіналі "Євробачення-2023" 11 травня

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Україна голосуватиме у другому півфіналі "Євробачення-2023" 11 травня

Україна голосуватиме у другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" 11 травня.

"У вівторок, 31 січня, у Ліверпулі відбулася Церемонія передавання ключів та жеребкування Євробачення-2023. За результатами жеребкування, Україна голосуватиме у другому півфіналі, 11 травня", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що Україна, яка здобула перемогу на "Євробаченні-2022", і країни "Великої п'ятірки" автоматично кваліфікуються у фінал, а жеребкування розподілило, у яких півфіналах голосуватимуть ці країни.

Україна голосуватиме у другому півфіналі, в якому виступатимуть виконавці з Вірменії, Кіпру, Румунії, Данії, Бельгії, Ісландії, Греції, Естонії, Албанії, Австралії, Австрії, Литви, Сан-Маріно, Словенії, Грузії та Польщі.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі і представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Через війну після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу у 2023 році - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображені серця у національних кольорах України та Британії, які "б'ються в унісон".

Гранд-фінал конкурсу відбудеться на "Ліверпуль Арені" 13 травня, а півфінали - 9 та 11 травня.

Теги: #україна #голосування #євробачення #півфінал

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