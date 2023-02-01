Події

08:17 01.02.2023

У США запропонували Україні придбати два безпілотники за долар без вартості доставки

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Компанія General Atomics зі США готова надати Україні два безпілотники Reaper за один долар, проте за доставку Києву доведеться заплатити окремо, повідомляє The Wall Street Journal.

"Американський виробник озброєнь пропонує продати владі України два безпілотники Reaper MQ9. Але угода вимагала б від Києва витратити приблизно $10 млн на підготовку та транспортування цих апаратів в Україну", - пише видання.

У комплект поставки, за даними видання, також могла б увійти "станція наземного контролю, яка б дозволила керувати безпілотниками практично в будь-якому місці".

WSJ зазначає, що "цю пропозицію минулого тижня озвучив українському аташе з оборони у Вашингтоні головний виконавчий директор General Atomics Лінден Блу".

У компанії відмовилися від коментарів з цієї теми, зазначивши водночас, що усвідомлюють те, що "Україні потрібні засоби, подібні до безпілотників Reaper". Угоду також має схвалити і Білий дім, але там також не коментують ситуацію, зазначає видання.

 

 

Теги: #україна #пропозиція #безпілотники

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