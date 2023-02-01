Події

08:05 01.02.2023

За добу ЗС України знищили 920 окупантів, 8 танків, 4 РСЗВ

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За добу ЗС України знищили 920 окупантів, 8 танків, 4 РСЗВ

За добу українські військові знищили 920 одиниць особового складу армії агресора, 8 танків, 10 артилерійських систем, 4 РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 128420 (+920) осіб ліквідовано, танків - 3209 (+8) од, бойових броньованих машин ‒ 6382 (+4) од, артилерійських систем – 2207 (+10) од,, РСЗВ – 458 (+4) од, засоби ППО – 221 (+0) од, літаків – 293 (+0) од, гелікоптерів – 284 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0), крилаті ракети – 796 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13) од., спеціальна техніка – 200 (+0)", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Наголошується, що дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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