АРМА на час війни залишить запущений реєстр заарештованих активів закритим для громадськості

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 30 січня запустило реєстр заарештованих активів із більше ніж 51 тис. записів у промислову експлуатацію, проте він залишиться закритим для громадськості на час воєнного стану, повідомив на брифінгу в.о. глави АРМА Дмитро Жоравович.

"Він (реєстр) готовий до взаємодії з іншими реєстрами, зокрема з реєстром судових рішень. На сьогодні АРМА виконала всі умови, щоб створити цю базу даних", - сказав Жоравович, уточнивши, що кілька років реєстр функціонував у режимі дослідної експлуатації.

За його словами, наразі здійснюються заходи щодо електронно-інформаційної взаємодії між реєстром АРМА та інформаційною системою Офісу генпрокурора, що дасть змогу розширити базу даних.

Як уточнив Жоравович, реєстр заарештованих активів містить інформацію про всі активи, на які накладено арешт у рамках кримінальних проваджень, незалежно від того, керує ними АРМА чи ні: у ньому послідовно та з різних джерел відображається інформація за фактом накладення арешту на актив до заходів і результатів керування ім.

"Такий підхід дає можливість розуміти, що відбувається з активом на кожному етапі кримінального провадження для кращої координації правоохоронної, судової систем і системи виконання рішень", - пояснив керівник АРМА, зазначивши, що наявність інформації в реєстрі допомагає уникнути випадків, коли на один і той самий актив накладається арешт у межах різних кримінальних і виконавчих проваджень.

За його словами, наразі до реєстру вже внесено понад 51 тис. записів про арештовані активи за всіма видами та типами – нерухомість, цілісні майнові комплекси, земельні ділянки, рухоме майно (транспорт), частки у статутному капіталі, акції та паї, майнові права інтелектуальної власності, кошти та банківські метали.

На час дії воєнного стану публічний доступ до відкритої частини реєстру заарештованих активів тимчасово обмежений, зазначив Жоравович. Водночас представники правоохоронних органів мають доступ до інформації. "Обмеження публічного доступу не означає, що реєстр заарештованих активів не працює або працює неповноцінно з технічної точки зору", - наголосив в.о. глави АРМА.

Він додав, що доступ до відкритої частини реєстру може бути відновлений іще до завершення бойових дій, якщо Верховна Рада ухвалить закон №8311, що містить таку норму. АРМА також звернулося з офіційним листом до Кабміну з проханням розглянути можливість відкрити реєстр для публічного доступу, повідомив Жоравович.