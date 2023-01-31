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19:57 31.01.2023

Міністр оборони Франції про можливі постачання літаків Україні: У нас немає жодних табу

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Міністр оборони Франції про можливі постачання літаків Україні: У нас немає жодних табу

У Франції “немає табу” щодо постачання Україні винищувачів, ця тема обговорювалася з українською делегацією, що прибула до Парижа, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

“Щодо літаків президент Республіки Франція вже висловився вчора, і наша доктрина дуже зрозуміла: у нас немає жодних табу. І міністр прибув до нас із членами Генштабу, щоб обговорити потреби, і, звісно, авіація – частина потреб України”, - сказав Лекорню на пресконференції зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим у Парижі.

Також Лекорню повторив, що позиція Франції щодо постачання зброї Києву полягає в тому, що зброя має використовуватися Україною лише для самооборони.

У свою чергу Резніков, відповідаючи на запитання журналістів, деталізував, що не говорили про конкретний вид або назву літака.

“Будь-який літак – це платформа, ми не обговорювали назву чи бренд літака, ми обговорювали платформу. Тактична авіація також є елементом протиповітряної оборони”, - пояснив він.

 

 

Теги: #оборона #допомога #франція

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