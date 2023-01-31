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19:34 31.01.2023

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Бельгії подальшу оборонну співпрацю та прискорення 10-го санкційного пакета ЄС проти РФ

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Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Бельгії подальшу оборонну співпрацю та прискорення 10-го санкційного пакета ЄС проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову із прем'єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо.

"Подякував прем'єр-міністру Бельгії Александеру Де Кроо за потужний попередній пакет (оборонної допомоги – ІФУ) та обговорили продовження оборонної співпраці. Також підтримку наших ініціатив в ООН, прискорення наступного санкційного пакета Європейського Союзу. Розраховуємо на принциповість Бельгії щодо недопущення російських атлетів на Олімпіаду 2024 року", - написав Зеленський у телеграм.

 

 

 

Теги: #співпраця #оборона #бельгія

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