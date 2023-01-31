Події

19:12 31.01.2023

Генштаб відзначає зростання поширення інфекційних хвороб серед окупаційних військ

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Генштаб відзначає зростання поширення інфекційних хвороб серед окупаційних військ

У Донецькій області серед військовослужбовців окупаційних регулярних військ і серед найманців зріс рівень інфекційної захворюваності, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У Донецьку серед військовослужбовців російських окупаційних військ і найманців так званої пвк "вагнер" значно зросла кількість захворювань особливо небезпечними інфекціями", - йдеться у повідомленні Генштабу у фейсбуці у вівторок увечері.

За припущенням Генштабу, це "може бути пов'язано із відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів противника".

 

 

 

Теги: #генштаб #захворюваність #окупанти

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