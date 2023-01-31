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14:32 31.01.2023

СБУ затримала російських агентів, які здавали позиції ЗСУ та вербували нових інформаторів

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СБУ затримала російських агентів, які здавали позиції ЗСУ та вербували нових інформаторів

Співробітники Служби безпеки України затримали двох мешканців Харківської області - "агентів проникнення" ФСБ РФ, які передавали ворогові позиції Збройних сил України та вербували нових інформаторів.

"Одним із них виявився мешканець Харківщини, якого на початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник російської спецслужби. Невдовзі агент виїхав до Сумщини як внутрішньо переміщена особа та мобілізувався до лав ЗСУ, де проводив розвідувально-підривну діяльність проти України", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ у вівторок.

За інформацією спецслужби, після військкомату ворожий агент перебував у навчальному центрі на Житомирщині, де збирав персональні дані інструкторів із бойової підготовки, а також приховано вивчав систему охорони військового об'єкта.

Згодом, як зазначається у повідомленні, мобілізований був передислокований у складі підрозділів українських військ на територію Донецької області. "На сході України його цікавили місця базування і маршрути переміщення бойових підрозділів ЗСУ в районах Слов’янська і Краматорська. До злочинної діяльності він залучив свого земляка, який після 24 лютого минулого року разом з ним переїхав до Сум як внутрішньо переміщена особа, а згодом - до Одеської області", - розповіли у СБУ.

У спецслужбі уточнюють, що спільник російського агента отримав відповідний інструктаж та почав розвідувати місця базування підрозділів Сил оборони у причорноморському регіоні, намагаючись насамперед виявити склади з артилерійським озброєнням та боєприпасами українських військ.

"Обидва зловмисники передавали зібрані відомості агресору через закриті канали зв'язку у вигляді електронних координат із докладним описом прилеглої місцевості. У "зоні особливої уваги" були колишні військові та жінки, які проживали у прифронтових районах на півдні та сході України", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники Служби безпеки затримали обох зрадників під час спроби чергової передачі загарбникові закритих відомостей.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, фігурантам повідомлено про підозру.

 

Теги: #сбу #агенти_рф

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