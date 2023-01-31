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13:44 31.01.2023

В ООН запевнили, що не дозволять припинення Чорноморської зернової ініціативи

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В ООН запевнили, що не дозволять припинення Чорноморської зернової ініціативи

Чорноморську зернову ініціативу не заблоковано, над її продовженням триває робота, заявила координатор системи ООН в Україні Деніз Браун.

"Чорноморська зернова ініціатива не заблокована. І це надзвичайно важливо", - сказала вона на зустрічі із журналістами у Києві у вівторок.

В ООН наголосили, що є складнощі, але над ними триває робота.

"Чорноморська ініціатива може робити більше. Ми не можемо дозволити їй закінчитися…Повірте, ми не дозволимо припинення. Ми не можемо собі цього дозволити, і Україна не може", - наголосила вона.

Браун наголосила на важливості нейтралітету для продовження діалогу з РФ.

"І це те, що відбувається наразі, коли ми намагаємося працювати у рамках ініціативи", - пояснила вона.

Координатор нагадала, що ініціатива має бути продовжена у березні.

"Перед минулим продовженням ініціативи у листопаді ми витратили дуже багато часу у вересні, жовтні, опрацьовуючи багато моментів", - сказала вона.

Як повідомлялося, 20 січня президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступили за продовження експортної "зернової угоди" та допустили її розширення на інші порти України.

24 січня посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що до завершення Чорноморської зернової ініціативи залишилося менше ніж 60 днів, і триває робота над її продовженням, оскільки наразі це єдиний шлях постачання українського зерна у великих обсягах.

Теги: #зерно #оон

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