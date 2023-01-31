Будівництво пішохідного мосту на Оболонський острів у Києві триватиме – Кличко

У Києві триватиме будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів, яке здійснюється з 2020 року за рахунок меценатських коштів і для якого не використовуються гроші з міського бюджету, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об'єкта", - написав Кличко в телеграмі у вівторок.

За його словами, на початок 2023 року вже встановили три опори мосту та розпочали встановлення четвертої, закупили матеріали.

"За кошти, що надала Метрополія Великого Парижу, завершать встановлення 4-ої опори мосту, закуплять і встановлять допоміжні й частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції", - зазначив київський мер.

Він уточнив, що за проєктом міст спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані в протоці. Ширина пішохідного об'єкта становитиме 4 м, довжина – 164 м.

"Міст буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. Проходженню маломірних суден до затоки Оболонь об'єкт не заважатиме. Оболонський острів облаштуємо як сучасну зону відпочинку для киян зі збереженням флори та фауни", - підсумував Кличко.