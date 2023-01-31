Суд оголосив вирок на 9 років позбавлення волі колишнього заступника начальника департаменту Генпрокуратури Суса

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним ексзаступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитра Суса в заволодінні майном в особливо великих розмірах і засудив його до 9 років позбавлення волі.

"Суд постановив Суса Дмитра Миколайовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України… Призначити Сусу покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на 3 роки та з конфіскацією всього майна, що належить йому", - йдеться у рішенні суду, оголошеному у вівторок.

Також за рішенням ВАКС Суса позбавлено чину старшого радника юстиції.

Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів в апеляційному порядку.

Як повідомлялося, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали колишнього заступника начальника департаменту - начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса 25 липня 2017 року на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Сусу інкримінували відсутність інформації про іномарку в декларації, а також заволодіння чужим майном під час проведення слідчих дій у кількох кримінальних провадженнях.

7 липня 2017 року Солом'янський районний суд м. Києва відправив Суса під домашній арешт із обов'язковим носінням електронного браслета, хоча прокуратура просила заарештувати підозрюваного, встановивши заставу в 5 млн грн. За рішенням суду Сус перебував під домашнім арештом у Хмельницькому.

22 січня 2018 року Солом'янський райсуд м.Києва змінив запобіжний захід Сусу з домашнього арешту з обов'язковим носінням електронного браслета на заставу сумою 1,76 млн грн.

20 березня 2018 року НАБУ та САП повідомили про завершення розслідування кримінального провадження стосовно Суса. ВАКС розглядав справу за обвинуваченням Суса з жовтня 2019 року.