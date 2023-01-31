Іран та РФ установили прямі канали фінансового зв'язку між банками - ISW

РФ та Іран продовжили зусилля щодо поглиблення економічних зв'язків і встановили прямі канали фінансового зв'язку між іранськими банками та більше ніж 800 російськими банками, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 30 січня з посиланням на інформацію від Critical Three CTP).

"Заступник голови Центрального банку Ірану Мохсен Карамі оголосив, що іранські та російські банки підписали меморандум про взаєморозуміння щодо обміну фінансовими повідомленнями, який набуває чинності негайно. Карамі додав, що іранські банки за кордоном також були внесені до меморандуму про взаєморозуміння і зможуть обмінюватися банківськими повідомленнями з російськими банками", - йдеться у повідомленні.

Аналітики повідомляють, що іранські чиновники та пов'язані з державою ЗМІ представили меморандум про взаєморозуміння як засіб обійти західні санкції стосовно Ірану та РФ і порівняли запроваджену систему обміну повідомленнями із системою SWIFT, від якої раніше в рамках санкційних пакетів було відключено російські й іранські банки.