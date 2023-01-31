Події

08:51 31.01.2023

У Вовчанську в результаті ворожих обстрілів загинув мирний житель

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У Вовчанську в результаті ворожих обстрілів загинув мирний житель

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів Вовчанська, на жаль, загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, у Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки.

 

 

 

Теги: #жертва #харківська_область #обстріл

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