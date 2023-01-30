Данія долучилася до зернової ініціативи Grain from Ukraine – прем'єр-міністр

Данія долучилася до української зернової ініціативи Grain from Ukraine ("зерно з України"), заявила данський прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

"Я рада оголосити, що ми приєднуємося до ініціативи Grain from Ukraine", - заявила Фредеріксен під час пресконференції з президентом України в Одесі в понеділок.

Вона також заявила, що Україна може розраховувати на Данію щодо сприяння у відновленні міста Миколаїв та інвестування в економіку.

"Ми хочемо створювати робочі місця, відновлювати економіку разом із данським бізнесом. Думаю, що багато компаній Данії мають чим поділитися, особливо в такій сфері, як енергетика, екологічні рішення, енергоефективність", - сказала вона.

"Ви можете розраховувати на Данію, пане президенте Зеленський, тому що нас об'єднують демократичні цінності. Данія з вами, й ми залишатимемося близькими друзями та партнерами", - додала прем'єр-міністр Данії.