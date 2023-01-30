Події

19:39 30.01.2023

Данія долучилася до зернової ініціативи Grain from Ukraine – прем'єр-міністр

1 хв читати
Данія долучилася до зернової ініціативи Grain from Ukraine – прем'єр-міністр

Данія долучилася до української зернової ініціативи Grain from Ukraine ("зерно з України"), заявила данський прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

"Я рада оголосити, що ми приєднуємося до ініціативи Grain from Ukraine", - заявила Фредеріксен під час пресконференції з президентом України в Одесі в понеділок.

Вона також заявила, що Україна може розраховувати на Данію щодо сприяння у відновленні міста Миколаїв та інвестування в економіку.

"Ми хочемо створювати робочі місця, відновлювати економіку разом із данським бізнесом. Думаю, що багато компаній Данії мають чим поділитися, особливо в такій сфері, як енергетика, екологічні рішення, енергоефективність", - сказала вона.

"Ви можете розраховувати на Данію, пане президенте Зеленський, тому що нас об'єднують демократичні цінності. Данія з вами, й ми залишатимемося близькими друзями та партнерами", - додала прем'єр-міністр Данії.

Теги: #данія #зернова_ініціатива

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:57 25.01.2023
Україна закликає ООН і Туреччину виконати функції гарантів "зернової ініціативи"

Україна закликає ООН і Туреччину виконати функції гарантів "зернової ініціативи"

20:54 19.01.2023
Резніков про рішення Данії передати Україні САУ Caesar: ми використовуємо цю зброю, щоб захистити наш народ і звільнити нашу землю

Резніков про рішення Данії передати Україні САУ Caesar: ми використовуємо цю зброю, щоб захистити наш народ і звільнити нашу землю

19:11 19.01.2023
Зеленський про рішення Данії передати Україні САУ Ceasar: це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії

Зеленський про рішення Данії передати Україні САУ Ceasar: це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії

18:09 19.01.2023
Данія передасть Україні 19 французьких САУ Caesar

Данія передасть Україні 19 французьких САУ Caesar

16:05 19.01.2023
Єрмак представив нових послів ініціативи Grain from Ukraine в Африці

Єрмак представив нових послів ініціативи Grain from Ukraine в Африці

11:36 16.01.2023
До Данії прибуло судно з військовою технікою армії США для подальшого перекидання до Східної Європи

До Данії прибуло судно з військовою технікою армії США для подальшого перекидання до Східної Європи

15:57 13.01.2023
Генсек Данського Червоного Хреста відвідав Миколаїв

Генсек Данського Червоного Хреста відвідав Миколаїв

15:30 10.01.2023
Чернігівщина отримала ще три потужні генератори з Данії

Чернігівщина отримала ще три потужні генератори з Данії

07:44 30.12.2022
Балкер Neva із 25 тис. тонн пшениці з України прибув до Сомалі

Балкер Neva із 25 тис. тонн пшениці з України прибув до Сомалі

15:21 28.12.2022
Туреччина отримала 16% експортованого з України зерна – Ердоган

Туреччина отримала 16% експортованого з України зерна – Ердоган

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данія готова приєднатися до міжнародної коаліції з надання Україні танків

Запит партнерам про посилення української армії готувався на підставі інформації про наступ Росії

Уряд має намір удосконалити законодавство про позбавлення держнагород

Заарештовано майно російського олігарха Дерипаски

Єврокомісія, як і раніше, з міркувань безпеки не анонсує дату та імена єврокомісарів, які відвідають Україну

ОСТАННЄ

Перша в Україні газотурбінна станція потужністю 1 МВт запрацює в Ірпені

"ДТЕК" минулого тижня відновив електропостачання 60 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

Франція і Австралія планують спільно виробляти артилерійські снаряди для України

В Україні не відзначають використання Росією іранських чи північнокорейських ракет

На Херсонщині працює вже 28 бригад "швидкої допомоги"

Мобілізація в Україні не зупинялася ні на день

Кувейт запросили для участі у програмі "Grain from Ukraine" та проєктах з відновлення України

Міненерго передало "Чернігівобленерго" сім тонн енергообладнання з чотирьох країн

Данія готова приєднатися до міжнародної коаліції з надання Україні танків

Запит партнерам про посилення української армії готувався на підставі інформації про наступ Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА