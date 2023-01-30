Шмигаль: Найближчими тижнями ми вирішимо питання про початок відбору суддів до Конституційного Суду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що найближчими тижнями влада вирішить питання про початок відбору суддів до Конституційного Суду.

"Плануємо виконати всі сім рекомендацій Європейської Комісії якнайшвидше. Зокрема, найближчими тижнями ми розв’яжемо питання з початком відбору суддів до Конституційного Суду. Ведемо консультації з Єврокомісією щодо цього й інших питань, щоб максимально швидко перейти до конкретних переговорів щодо вступу (у ЄС- ІФ-У)", - написав Шмигаль у телеграм-каналі, посилаючись на своє інтерв'ю Politico.

Прем'єр наголосив, що Україна має амбітну мету стати членом ЄС уже через два роки.