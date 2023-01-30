Мер Мелітополя: На сьогодні немає гарантованого шляху для евакуації з тимчасово окупованої території

Мер міста Мелітополь Іван Федоров заявив, що на сьогодні немає гарантованого шляху для евакуації мирних жителів із тимчасово окупованої росіянами території України, зокрема у Запорізькій області.

"Щодо шляхів евакуації, то наразі він залишається майже один - це через тимчасово окупований Крим, потім - через чергу в порту для порома або через чергу на Кримський міст дістатися континентальної Росії, а потім - до прикордонників на шляху до Європейського Союзу або до кордону з Грузією. Тільки після цього можна буде перебувати в країні, де можна почуватися в безпеці, але також варто зазначити, що саме мешканців із тимчасово окупованих територій рашистські прикордонники неохоче випускають із рашистської держави, отже, на сьогодні немає гарантованого шляху для евакуації з тимчасово окупованої території", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у понеділок.

Крім того, Федоров поінформував, що російські загарбники назвали черговий термін отримання місцевими жителями паспортів Російської Федерації, інакше "вони не зможуть реєструвати за собою майно, рухоме та нерухоме".

"Також рашисти на сьогодні лякають, що тих жителів, які не отримають паспорт до 1 червня, визнаватимуть жителями інших країн і до них застосовуватиметься якесь нове оподаткування, яке вдвічі перевищує застосовуване до тих громадян, які отримали рашистські паспорти. Цікавим фактом є те, що у мелітопольській, фриковій, вигаданій рашистами, податковій інспекції на сьогодні висять реквізити рахунків Тульської області. Отже, мешканці тимчасово окупованої території Запорізької області мають сплачувати податки в якусь тульську податкову", - уточнив він.

Водночас, за його словами, окупанти почали проводити інвентаризацію житла у Мелітополі.

"Спеціальна комісія обходить будинки і вимагає документи на власність, хоча вони чітко розуміють, що величезна кількість мешканців виїхали, і там наразі живуть їхні родичі та близькі. Їх це не влаштовує, вони попереджають, що якщо не буде власників чи документів, то ці люди будуть виселятися з їхніх квартир та будинків", - пояснив мер міста.