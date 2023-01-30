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14:33 30.01.2023

На запорізькому напрямку бойових зіткнень не спостерігається, основні зусилля ворог зосереджує на Донбасі - Сили оборони

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На запорізькому напрямку наразі бойові зіткнення та підготовка до наступальних дій не спостерігаються, основні зусилля ворог зосереджує на Донбасі, повідомив керівник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін.

"Що стосується саме запорізького напрямку, то наразі зіткнення бойові не спостерігаються. Противник основні свої зусилля зосередив на веденні розвідки та завданні вогневих ударів", - сказав Єрін в ефірі телемарафону в понеділок.

За його словами, про ведення наступальних дій на цьому напрямку станом на цей момент не йдеться.

"Сил та засобів, які зосереджені ворогом, наразі недостатньо для повноцінного наступу. За останні кілька днів посилення угруповання ворога на запорізькому напрямку також не спостерігається", - зазначив Єрін.

Він наголосив, що основні зусилля противник продовжує зосереджувати на донецькому та луганському напрямках.

"Поки що там він (ворог – ІФ-У) веде найзапекліші бої", - додав Єрін.

Теги: #війна #сили_оборони

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