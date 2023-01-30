Сиквел "Аватару" посів четвертий рядок у світовому прокаті за всю історію

Фільм "Аватар: Шлях води" заробив $2,1 млрд на продажу квитків у світі й за цим показником картина тепер посідає четверте місце в історії, обійшовши "Зоряні війни: Пробудження сили", пише MarketWatch.

Фільм зібрав $15,7 млн у кінотеатрах США та Канади у минулі вихідні, й цього вистачило для того, щоб стати лідером за підсумками сьомого вікенду поспіль.

За останні 25 років аналогічну за тривалістю серію на першому рядку північноамериканського прокату демонстрував лише перший "Аватар", що вийшов на екрани у 2009 році, а "Титанік" лідирував протягом 15 тижнів у 1997 році. Усі три фільми зняв режисер Джеймс Кемерон.

"Кемерон продовжує бити всі рекорди", - зазначив старший аналітик Comscore Пол Дергарабедян, додавши, що картина напевно продовжить утримувати позиції, оскільки наступний блокбастер "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" вийде на екрани лише в середині лютого.

Друге місце з продажу квитків у США та Канаді посів сімейний анімаційний фільм "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання", який заробив $10,6 млн. На третьому рядку розташувалася трагікомедія "Чоловік на ім'я Отто" - ремейк шведського хіта "Людина на ім'я Уве" з Томом Генксом у головній ролі зібрав $6,8 млн.

Окрім того, у січні традиційно розпочинаються повторні покази картин, номінованих на "Оскар". Так, 11 номінацій "Все скрізь і відразу", яка вийшла ще в березні й була показана на 1,4 тис. екранів у Північній Америці та заробила ще $1 млн, а автобіографічна драма Стівена Спілберга "Фабельмани" зібрала $760 тис.

Церемонія вручення "Оскару" відбудеться 12 березня.