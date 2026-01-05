Інтерфакс-Україна
Третій «Аватар» Кемерона зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті за 18 днів

Фільм Джеймса Кемерона «Avatar: Fire and Ash» перетнув позначку $1 млрд у світовому прокаті на 18-й день після релізу, повідомляє Variety.

За наведеними даними, стрічка зібрала $306 млн у США та Канаді і $777,1 млн на інших ринках; сукупні касові збори оцінюють приблизно в $1,03–1,08 млрд. Reuters+1

Як зазначається, це четвертий фільм Кемерона, що подолав мільярдний рубіж у світовому бокс-офісі — після «Titanic» та двох попередніх частин «Avatar».

У профільних оглядах також порівнюють темпи зборів із попередніми релізами франшизи: «Avatar: The Way of Water» досяг мільярда швидше, а перший «Avatar» — у співставні строки; водночас залишається відкритим питання, чи зможе нова частина наблизитися до $2 млрд у підсумку.

