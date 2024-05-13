Події

10:58 13.05.2024

Фільм "Королівство планети мавп" зібрав $56,5 млн у дебютний вікенд

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Фільм "Королівство планети мавп" заробив $56,5 млн у перший вікенд показу в кінотеатрах США і Канади, пише MarketWatch.

Фантастичний бойовик обігнав лідера попереднього тижня, комедію "Каскадери" з Емілі Блант і Раяном Гослінгом ($13,7 млн) і зібрав більше, ніж усі інші фільми в першій десятці разом узяті. Третє місце посіла мелодрама "Претенденти" ($4,7 млн).

"Нове царство" стало десятою картиною франшизи "Планета мавп", що стартувала 1968 року. Цього року кіно поступилося за зборами в перший вікенд тільки "Дюні 2" ($81,5 млн) і "Кунг-фу Панді 4" ($58,3 млн). 

Теги: #прокат #фільм

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